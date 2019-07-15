Африканский футболист перешел в клуб вместо однофамильца

Гамбийский форвард Альфа Джаллоу был уволен из турецкого «Менеменспора» спустя сутки после подписания контракта. Об этом сообщает Foroyaa Sport.

Турецкая сторона была заинтересована в приобретении соотечественника Джаллоу и его однофамильца Ламина Джаллоу. Представители игрока сумели договориться о его трансфере в «Менеменспор», но уже после подписания контракта выяснилось, что футболиста перепутали. В результате договор с Джаллоу был расторгнут.

Последним клубом гамбийца был португальский «Алкошетенсе». Сейчас 21-летний форвард пребывает в статусе свободного агента.

23-летний Ламин Джаллоу выступает за клуб второго дивизиона чемпионата Италии «Салернитана». В его активе восемь игр и один гол в составе сборной Гамбии.

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