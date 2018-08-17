Ради карьеры африканского футболиста принесли в жертву его мать

Бывший нападающий сборной Габона по футболу Шива Н'Зигу в интервью YouTube-каналу Le Chroniques du Gabon рассказал об убийстве матери ради его спортивных успехов.

Футболист признался, что в начале карьеры родители подделали его документы, изменив имя и занизив возраст на пять лет. Н'Зигу также рассказал о сексуальных связях с мужчинами, тетей и сестрой во время одного из религиозных мероприятий.

По словам габонца, его отец убил мать, объяснив это «жертвоприношением во благо процветания своего бизнеса». Отец Шивы сказал ему, что пошел на убийство супруги ради успешной карьеры сына в футболе.

Н'Зигу выступал за разные клубы, в числе которых значится французский «Нант», и завершил карьеру в 2016 году. Спортсмен провел 24 матча за сборную Габона в период с 2000-го по 2008 год, забив пять мячей. Габонец считался самым молодым игроком в истории Кубка африканских наций, дебютировавшим за национальную команду якобы в 16 лет.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!