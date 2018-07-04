Вылетевших с ЧМ колумбийцев пообещали убить

Игроки сборной Колумбии Матеус Урибе и Карлос Бакка получили смертельные угрозы от пользователей социальных сетей после вылета команды с чемпионата мира по футболу. Посты опубликованы в Twitter.

Колумбийцы не советуют футболистам возвращаться на родину, угрожая расправой за нереализованные пенальти в послематчевой серии. Урибе попал в перекладину, а удар Бакки парировал вратарь англичан Джордан Пикфорд.

3 июля сборная Англии переиграла колумбийцев в матче 1/8 финала чемпионата мира. В основное и дополнительное время команды победителя не выявили (1:1), в серии пенальти англичане оказались сильнее — 4:3. Команда Гарета Саутгейта пробилась в четвертьфинал турнира, где 7 июля сыграет со шведами. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

2 июля исполнилось 24 года со дня смерти бывшего защитника сборной Колумбии Андреса Эскобара, который был застрелен по возвращении на родину с ЧМ-1994 в США. Его автогол в матче с хозяевами турнира не позволил колумбийцам выйти из группы.

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