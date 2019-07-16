В России изобрели лекарство от артрита

В России изобрели уникальный препарат, с помощью которого, возможно, будет сделан прорыв в лечении аутоиммунных заболеваний, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

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«Создан уникальный, не имеющий аналогов в мире препарат для лечения анкилозирующего спондилита "болезнь Бехтерева" (заболевание суставов хронического характера с локализацией в области позвоночника, особенность которого в сращивании костей — прим. «Ленты.ру») и псориатического артрита. Если его эффективность подтвердится у пациентов, то это будет прорыв мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения», — цитирует агентство главу ведомства Веронику Скворцову.

Преимущество препарата в том, что он действует только на пораженные заболеванием клетки иммунной системы и не влияя на общий иммунный фон. Кроме того, в Минздраве уточнили, что он способен устранить причину заболевания, тогда как остальные лекарства борются с симптомами и последствиями.

Доклинические исследования уже завершены, они показали высокую эффективность и безопасность не только на лабораторных мелких животных, но и на обезьянах. Первая фаза клинических испытаний запланирована на осень этого года.

В России до 2024 году будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллионов рублей. Проект, в частности, предполагает создание системы электронных рецептов и автоматизированного управления льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг можно будет записаться к врачу и на диспансеризацию, подать заявление на полис и другие медицинские документы — вне зависимости от местонахождения пациента. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — Скворцова.

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