Тренер польских волейболистов пожертвовал медаль на благотворительность

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Польши Якуб Беднарук пожертвовал завоеванную медаль Лиги наций на благотворительность. Об этом сообщает Polsat Sport.

«Я не заслуживаю медали и передаю ее на благотворительный аукцион. Рад, что мы завоевали бронзу, но мне было бы трудно оставить эту медаль. Я соберу деньги и помогу детям», — заявил тренер.

15 июля сборная Польши завоевала бронзу Лиги наций. Победителем турнира стала национальная команда России, обыгравшая в финале США.

Беднарук исполнял обязанности главного тренера поляков вместо Витала Хейнена, который после поражения команды от россиян в «Финале шести» вернулся в Польшу. Хейнен на базе работал с игроками, которые претендуют на участие в олимпийской квалификации.

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