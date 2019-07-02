Тренирующий сборную России финн назвал особенности россиян

Главный тренер мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо рассказал об особенностях работы с национальной командой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Саммельвуо заявил, что ему нравится патриотизм, свойственный россиянам. По мнению тренера, это помогает ему настраивать игроков на матчи. «Считаю, что это очень важно, когда за свои флаг и страну человек готов из кожи вон лезть», — добавил он.

Тренер также отметил выступление молодых игроков, готовых выкладываться полностью.

43-летний финский специалист возглавил сборную России в марте 2019 года. Под его руководством российская команда заняла третье место в предварительном раунде Лиги наций. В финальной части соревнований волейболисты сыграют в группе А с США и Францией. В другую группу попали команды Бразилии, Ирана и Польши. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал.

Сборная России является победителем Лиги наций 2018 года. Тогда команду тренировал отечественный специалист Сергей Шляпников.

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