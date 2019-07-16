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Зеленский решил провести на Украине Олимпиаду

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Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение начать подготовку к проведению на Украине Олимпийских игр. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее распоряжение было дано министру спорта страны Игорю Жданову, а также президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке. Они должны будут разработать стратегических план, который позволит стране претендовать на проведение соревнований.

По мнению Зеленского, в первую очередь необходимо отстроить спортивную инфраструктуру, которая впоследствии может быть использована для Игр. Он считает, что при грамотном планировании это можно будет сделать за 3-4 года.

В ответ на поручение Зеленского Бубка подчеркнул, что более реалистичным вариантом на данном этапе стало бы проведение в стране юношеских Олимпийских игр. Говоря о заявках на полноценную Олимпиаду, он отметил, что ближайшие Игры, заявку на проведение которых сможет подать Украина, пройдут зимой 2030 года и летом 2032 года.

Украина подавал заявку на проведение зимней Олимпиады-2022 во Львове. Однако в июне 2014 года правительство Украины совместно с Международным Олимпийским комитетом (МОК) приняло решение отозвать заявку в связи с политическими и экономическими условиями в стране. Львов должен был подать еще одну заявку на проведение Игр-2026, однако это так и не было сделано.

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