В Раду собрался первый темнокожий кандидат в депутаты

В Верховной Раде может появиться первый темнокожий депутат — в списках кандидатов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» значится борец греко-римского стиля Жан Беленюк. Об этом пишет «Cтрана.ua».

Отмечается, что спортсмен уже рассказал о своих намерениях в политике. «Главная цель — это развитие спорта в Украине, спортивного движения, чтобы наша нация была здоровой, спортивной и показывала высокие результаты на международной арене», — отметил он.

Боец также подчеркнул, что на президентских выборах голосовал за Зеленского, и видит возможность «изменить ситуацию» только с ним.

Беленюк родился в Киеве в 1991 году, его мать — украинка, а отец — руандиец. Он вырос на Украине, окончил местную школу, занимался футболом, баскетболом, карате, украинскими народными танцами.

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Он — серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также чемпион мира и Европы. Кроме того, является заслуженным мастером спорта Украины.

Ранее 9 июня в Киеве состоялись предвыборные съезды партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность» прежнего главы государства Петра Порошенко. На мероприятии были представлены списки первых кандидатов на выборы в Раду. В частности, список партии действующего президента возглавил ее руководитель и один из лидеров штаба Зеленского Дмитрий Разумков. На 10-й строчке списка значился Беленюк.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля. Согласно данным последнего предварительного опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в парламент могут пройти пять партий: «Слуга народа», поддерживающая президента Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

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