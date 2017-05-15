Марина Порошенко провела первую телевизионную физзарядку

Супруга президента Украины Петра Порошенко Марина провела первый эфир утренней зарядки «В ритме спорта» в информационно-развлекательном шоу телеканала «Украина». Кадры передачи в понедельник, 15 мая, опубликованы на YouTube-хостинге пользователя Flag Man.

«О том, что Марина собирается снимать цикл передач, неполитических абсолютно, она со мной не советовалась, но я посмотрел анонс, мне понравилось», — прокомментировал глава государства дебют жены в качестве телеведущей. По его словам, у них в семье «демократичные отношения».

29 апреля сообщалось, что жена украинского лидера вскоре появится в телеэфире со своим комплексом утренних упражнений. «И каждый украинец будет сильным и здоровым!» — пообещала она.