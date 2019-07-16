Появилось видео перехвата российских «стратегов» возле Европы

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В сети опубликованы кадры подлета европейских истребителей к российским стратегическим бомбардировщикам-ракетоносцам Ту-160. Видео размещено в официальном Twitter министерства обороны.

На записи зафиксированы взлет, маневры над Балтийским морем и посадка воздушного судна. Кроме того, хорошо заметны сопровождающие истребители.

Как сообщалось ранее, полет прошел над нейтральными водами, границы других стран не нарушались. При этом на отдельных этапах для сопровождения российских бомбардировщиков вылетали истребители Военно-воздушных сил Дании, Финляндии и Швеции, указали в ведомстве.

Отмечается, что в общей сложности «стратеги» находились в воздухе больше семи часов. После полета самолеты вернулись на аэродром базирования.

10 июня сообщалось, что самолеты-разведчики ВВС Великобритании пролетели вдоль Черноморского побережья России дважды за сутки.

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