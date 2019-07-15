Европейские истребители заинтересовались «стратегами» из России

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

Полет прошел над нейтральными водами, границы других стран не нарушались. При этом на отдельных этапах для сопровождения российских бомбардировщиков вылетали истребители Военно-воздушных сил Дании, Финляндии и Швеции, указали в ведомстве.

Отмечается, что в общей сложности «стратеги» находились в воздухе больше семи часов. После полета самолеты вернулись на аэродром базирования. В Минобороны отметили, что летчики дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами не только Балтики, но и Арктики, Северной Атлантики, Черного моря и Тихого океана.

10 июня сообщалось, что самолеты-разведчики ВВС Великобритании пролетели вдоль Черноморского побережья России дважды за сутки.

4 июля в сети появилось видео перехвата Россией американского патрульного противолодочного самолета Boeing P-8A Poseidon («Посейдон»), который проводил разведку у берегов Крымского полуострова.

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