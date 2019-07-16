На российском пляже найдены тела семерых человек

На несанкционированном пляже в Якутске найдены тела семерых человек, среди погибших трое детей. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия).

По утверждению МЧС, всего на несанкционированном месте отдыха на берегу реки Лена находились 11 человек. Взрослые сначала оставили детей без присмотра, а потом погибли, спасая их.

13 июля на не предназначенном для купания пляже в Яе умер заместитель главы Яйского муниципального района по вопросам ЖКХ, транспорта и связи 43-летний Павел Евсюков. Он погиб при попытке спасти тонущего школьника. Предположительно, они попали в водяную воронку, где большая глубина, и поэтому не смогли выбраться.

Ранее в Сочи отдыхающий из Краснодара спас ребенка, которого во время прогулки волной смыло с пирса в море. Мальчик гулял по пирсу, на берегу его ждала бабушка. Когда ребенок дошел до середины пирса, его смыло волной. Мальчик находился в сознании.

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