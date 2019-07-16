В Госдуме отреагировали на информацию о «неожиданном ударе» России

Для Москвы важна стабильность и процветание Европы благодаря энергетическому рынку, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя информацию СМИ о якобы имеющих место планах РФ начать региональные войны в Европе. Его цитирует RT во вторник, 16 июля.

«Европа — самый надежный партнер России по потреблению энергоресурсов; для нас, для страны, которая более чем на 50 процентов пополняет бюджет за счет углеводородов, очень важно, чтобы Европа была богатой, стабильной и надежной, гарантированно обеспечивала бы сбыт наших энергоресурсов», — заявил депутат.

Ранее во вторник газета Die Welt сообщила о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия. Среди возможных мест начала «атак» фигурировали Прибалтика, Польша, Украина и Черноморские страны.

11 июля замглавы МИД России Сергей Рябков в очередной раз опроверг домыслы американских политиков о том, что Москва якобы готова применить ядерное оружие. Дипломат посетовал о том, что в Вашингтоне рассуждают «о каком-то гипотетическом реагировании».

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