На российском пляже нашли вагон с вином

Во Владивостоке во время проведения рейда в местах общепита полиция нашла вагон с вином. Об этом пишет РИА «Восток-Медиа».

На пляже в местечке Шамора правоохранительные органы обнаружили контейнер, где хранились 118 канистр с напитком, предназначенных для незаконного товарооборота. На бутылках не было акцизных марок. Стоимость изъятой продукции объемом более двух тонн составила 226 тысяч рублей.

Благодаря рейду было установлено, что некоторые местные заведения продавали данную алкогольную продукцию без лицензий и сертификатов. Как сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю, полицейские составили четыре административных протокола, из них два — за незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции физическими лицами и два протокола за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Напитки изъяты и переданы на хранение госкомпании «Росспиртпром».

23 июня Роспотребнадзор составил для россиян правила, которые помогут приобретать качественный и безопасный алкоголь. В ведомстве считают, что напитки нужно приобретать только в стационарных магазинах с лицензией и кассовым аппаратом и обращать внимание на марки на бутылках и состояние тары.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!