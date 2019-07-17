Британка захотела прочитать в Сибири лекцию о феминизме и оказалась в полиции

В Красноярске полицейские сорвали лекцию 21-летней студентки Кембриджского университета Хариетт Филипс, посвященную феминизму. Об этом сообщает NGS.24.

Встреча должна была пройти 16 июля в пространстве «Окна» в музейном центре «Площадь Мира». Девушка планировала рассказать об истории женского движения и пообщаться с публикой. Встречу прервали полицейские, подтвердила представительница организатора «Интерра» Анастасия Мокрушина.

Сотрудники миграционной службы вошли на лекцию и сообщили, что по туристической визе Хариетт не может читать лекцию. Однако Мокрушина утверждает, что это была не лекция, а бесплатная встреча.

В ГУ МВД по Красноярскому краю подтвердили, что задержали гражданку Великобритании, но не уточнили ее имя. В сообщении ведомства сказано, что выступление девушки с лекцией не соответствует заявленной цели визита в Россию. После составления протокола девушку отпустили, ей грозит штраф минимум две тысячи рублей.

В июне россиянка возмутилась сексистскому памятнику студентам в московском районе Марьино. Учащиеся приходят к памятнику перед экзаменом, залезают в установленные на нем мужские ботинки и бросают монетки, чтобы получить «отлично». Девушка решила исправить ситуацию: разулась и скотчем приклеила свои туфли к монументу рядом с мужскими башмаками. «И пусть сексизма в нашей стране больше не будет!» — заключила она.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!