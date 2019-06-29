Российская феминистка нашла способ усовершенствовать сексистский памятник

Россиянка возмутилась сексистскому памятнику в московском районе Марьино и нашла способ его усовершенствовать. Видео происходящего опубликовали в Telegram-канале «Московские новости».

На ролике девушка представляется Машей и заявляет, что ее очень волнуют проблемы сексизма «в нашей стране». Далее Маша рассказывает, как нашла памятник, который посвящен студентам. По ее словам, они приходят сюда перед экзаменом, залезают в установленные на нем мужские ботинки и бросают монетки, чтобы получить «отлично».

Феминистка решила исправить ситуацию: она разулась и скотчем приклеила свои туфли к монументу рядом с мужскими башмаками. «И пусть сексизма в нашей стране больше не будет!» — заключила Маша.

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