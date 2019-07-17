Власти Чечни объяснили требования согласовывать тексты и музыку местных артистов

В Министерстве культуры Чечни требование согласовывать репертуар песен с комиссией объяснили стремлением сохранить авторитет традиционной чеченской культуры, передает РИА Новости.

Выступления певцов, публикующих свое творчество в соцсетях, представляющих культуру Чечни и называющих себя звездами эстрады республики, «противоречат политике министерства и создают негативное мнение о культуре чеченского народа, что крайне недопустимо», сказали в Минкультуры. Для отслеживания деятельности артистов Чечни создан экспертный совет из деятелей культуры и искусства республики.

«Совет рассматривает содержание текстов к песням и музыку. Если текст не соответствует требованиям вайнахской этики, то он отклоняется либо направляется на доработку», — рассказали в министерстве.

Любой исполнитель, представляющий чеченскую культуру, должен соответствовать менталитету по образу жизни и внешнему виду, добавили в Минкульте. У него также должны быть навыки исполнительного мастерства. В министерстве пообещали продолжить поиски артистов в соцссетях.

16 июля министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев пригласил к себе чеченских певцов, публикующих свои выступления в соцсетях, и напомнил им о комиссии, с которой стоит согласовывать репертуар. Комиссия проверяет в том числе аккомпанемент и слова песни. Музыка может выйти «в народ» только после одобрения, заявил министр. Он добавил, что образ артистов-любителей выделяется из рамок общественных норм.

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