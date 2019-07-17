Россия
 
Последние новости
В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели
МИД России высказался о расследовании MH17
Россияне перестали бояться нового Чернобыля
Россия рассказала о контактах со следственной группой по «Боингу»
Российские невесты пренебрегли главной свадебной традицией
В России выросла убыль населения
Бразильца из «Зенита» удивили петербуржцы
Илон Маск показал способ чтения мыслей
Малайзия разочаровалась в расследовании гибели своего «Боинга» в Донбассе
Новости партнеров

Власти Чечни объяснили требования согласовывать тексты и музыку местных артистов

Перейти в «Мою Ленту»

В Министерстве культуры Чечни требование согласовывать репертуар песен с комиссией объяснили стремлением сохранить авторитет традиционной чеченской культуры, передает РИА Новости.

Выступления певцов, публикующих свое творчество в соцсетях, представляющих культуру Чечни и называющих себя звездами эстрады республики, «противоречат политике министерства и создают негативное мнение о культуре чеченского народа, что крайне недопустимо», сказали в Минкультуры. Для отслеживания деятельности артистов Чечни создан экспертный совет из деятелей культуры и искусства республики.

«Совет рассматривает содержание текстов к песням и музыку. Если текст не соответствует требованиям вайнахской этики, то он отклоняется либо направляется на доработку», — рассказали в министерстве.

Любой исполнитель, представляющий чеченскую культуру, должен соответствовать менталитету по образу жизни и внешнему виду, добавили в Минкульте. У него также должны быть навыки исполнительного мастерства. В министерстве пообещали продолжить поиски артистов в соцссетях.

16 июля министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев пригласил к себе чеченских певцов, публикующих свои выступления в соцсетях, и напомнил им о комиссии, с которой стоит согласовывать репертуар. Комиссия проверяет в том числе аккомпанемент и слова песни. Музыка может выйти «в народ» только после одобрения, заявил министр. Он добавил, что образ артистов-любителей выделяется из рамок общественных норм.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чеченские артисты возмутили министра несогласованными песнями
В Чечне придумали развлечение для французских детей
Образование в Чечне станет доступнее
Другие материалы рубрики
Россия00:1016 июля

«Зачем вы напринимали глупые законы? Их нужно отменить!»

Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он хочет спасти Россию
09:48Сегодня

Российский Ил-76 приготовился к аварийной посадке в Жуковском

16:3916 июля

Два десятка москвичей купили еду в вендинговых автоматах и попали в больницу

10:59Сегодня

Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Россия00:0311 июля

«С детства им отказывают в уме и будущем»

Как гендерные стереотипы вредят и девочкам, и мальчикам
03:24Сегодня

Розовый ручей в российском селе попал на видео

15:4715 июля

Российские депутаты назвали грузинским коллегам свои ожидания

10:17Сегодня

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Россия00:0412 июля

«Сидим целый день, семечки лузгаем. Они классные»

Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил
21:0516 июля

Независимых кандидатов не допустили до выборов в Мосгордуму

09:06Сегодня

Названо число разочаровавшихся в украинцах россиян

19:2016 июля

В нашествии летающих муравьев на Москву нашли плюсы 

Россия
«Зачем вы напринимали глупые законы? Их нужно отменить!»
Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он хочет спасти Россию
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как гендерные стереотипы вредят и девочкам, и мальчикам
«Сидим целый день, семечки лузгаем. Они классные»
Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил
Российский Ил-76 приготовился к аварийной посадке в Жуковском
Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Розовый ручей в российском селе попал на видео
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Все материалы
Мир
Ангела МеркельПотрясный канцлер
Как Ангела Меркель стала великим политиком и почему ее винят во всех бедах Европы
Россия рассказала о контактах со следственной группой по «Боингу»
Малайзия разочаровалась в расследовании гибели своего «Боинга» в Донбассе
ХАМАС захотел привлечь Россию к противостоянию «сделке века»
GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
Самолет над Донбассом уничтожил «Бук»: что еще известно о катастрофе спустя пять лет?
«Мать Россия осталась в прошлом»
Жизнь, война и угасающая любовь к русским: как живет Сербия
Россия посетовала на попытки США сорвать поставки С-400 в Индию
Все материалы
Бывший СССР
Изнанка патриота
Что вынудило образцового офицера предать родную Эстонию и 12 лет шпионить на Россию
Раскрыто количество уголовных дел против Порошенко и его команды
Последний шанс Порошенко
Что ждет Украину после выборов в Верховную Раду
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Опубликованы подробности пыток в тайной тюрьме СБУ
Кучму обвинили в госизмене за желание снять блокаду с Донбасса
Порошенко прогулял допрос по делу о коррупции
Все материалы
Экономика
Плавят и правят
Миру снова понадобилось золото. Виноваты кризис и войны
Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Украине предрекли катастрофу без российского газа
Назван лучший способ распознать вкусный арбуз
Российским военным поднимут зарплату
Россияне погрязли в кредитах
Китай задумал потеснить доллар
Все материалы
Силовые структуры
Олег ШишкановФСБ задержала претендента на воровской трон России
Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи
Республика строгого режима
Как живут осужденные самого «сидящего» региона России
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
На главу антинаркотического отдела полиции возбудили дело за задержание Голунова
В деле миллиардера-полковника ФСБ появились топ-менеджеры
Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана
СКР представил проект о военных действиях в Донбассе
Все материалы
Наука и техника
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Предсказана экологическая катастрофа в Сибири
Илон Маск показал способ чтения мыслей
В Израиле и США обвинили турецкие С-400 в «новом порядке» над Сирией
Предсказана глобальная катастрофа из-за извержения супервулкана
Все материалы
Спорт
«Пришлось пройти через настоящую мясорубку»
Эти клубы — элита Английской премьер-лиги. Как они добились успеха?
Выступивший против российских властей хоккеист НХЛ ответил на критику
Нурмагомедов атаковал чемпиона UFC в тяжелом весе и повалил его
Медведева рассказала о преимуществах в работе после переезда в Канаду
Карлос Роа«Люди говорят, я заставил их рыдать»
Этот футболист отказал «Манчестер Юнайтед» с «Челси» и уехал ждать конца света
Отсидевший в США хоккеист прокомментировал возвращение в Россию
Украинский тренер высказался о погнавшихся за российскими деньгами футболистах
Все материалы
Культура
«Она одна из моих зверьков»
Певец-суперзвезда создал секс-культ с малолетними рабынями. Ар Келли грозит 30 лет тюрьмы
«А что же гормоны?»
Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
«Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по мотивам видеоигр
Умер «белый зулус» Джонни Клегг
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован
«Игра престолов» побила еще один рекорд
Все материалы
Интернет и СМИ
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»
Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и пробках
Девушка-пограничник прославилась в сети благодаря своей красоте
Нестираные подушки разожгли вражду в сети
Голый бездомный и собака с дилдо испортили парню предложение руки и сердца
Все материалы
Ценности
Ниже пояса
Мужчины снова носят юбки. Почему в этом нет ничего странного
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Чуть беднее Билла Гейтса
Огромный гарем, слитки золота и секреты долголетия. В какой роскоши купался Чингисхан
Сергей Зверев принялся наводить порядок на Байкале своими руками
Российские невесты пренебрегли главной свадебной традицией
Основательницу бодипозитивного бренда обвинили в фотошопе ягодиц
Меган Фокс вывела сыновей на улицу в девичьих платьях
Все материалы
Путешествия
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
Турецким отелям пришлось снизить цены
Федор Конюхов поднимет моряков
Федор Конюхов опустился на дно
Китайские туристы вновь начали расхищать уникальный российский пляж
Все материалы
Из жизни
«Мы побежим быстрее, чем их пули»
Миллион человек собрались штурмовать секретную базу США и вытащить инопланетян из Зоны 51
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Мужчина искупался в море и умер
Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»
Родственники подарили девушке пластическую операцию и погубили ее
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Все материалы
Длительный тест Lada Granta: итоги
Провожаем обновленный Liftback из нашего «гаража» и считаем расходы
50 лет легендарному Mercedes-Benz С111
История знаменитого суперкара, так и не ставшего серийным. Часть 1
Яхты с автомобильным дизайном
Как внешность машин адаптируют к судам
Всё о DeLorean из «Назад в будущее»
Видео: она приказала долго жить сразу после того как стала культовой
Lotus выпустил самый мощный серийный автомобиль в мире
UAZ Patriot с «автоматом» смогут протестировать все желающие
Найден забытый в гараже на 30 лет новенький ИЖ Юпитер-5
Все материалы
Дом
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
Лондон лишился уникальной башни
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
В России подорожала аренда жилья
Названы самые дешевые для жизни города мира
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития
Россиян поучат быть родителями
Крымским фермерам помогут начать агробизнес
Все материалы