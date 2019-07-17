Определен худший день для рубля

Последняя пятница месяца, 26 июля, может стать «плохим днем» для рубля. Такое мнение высказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский, сообщает «Российская газета».

Он напомнил, что к середине следующей недели рубль укрепится на фоне публикации предварительных данных об американском ВВП и отчетов по внешнеторговому балансу США. «В центре внимания будет оставаться полугодовая корпоративная финансовая отчетность, которая также должна пролить свет на вопрос, насколько курс доллара к мировым валютам дискомфортен для продаж таких транснациональных корпораций, как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel и 3M», — добавил Рожанковский. Он считает, что зависимость доллара к другим валютам усилится, и российская валюта укрепится до 61,9 рубля за доллар.

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По мнению эксперта, ситуация может измениться к концу рабочей недели — после заседания по монетарной политике Банка России 26 июля. «Инвесторов может постичь разочарование. Так что последняя пятница июля, скорее всего, будет самым плохим днем на неделе для рубля, который развернется в обратную сторону», — заключил он.

О грядущем обвале российской валюты во второй половине года ранее говорил Ярослав Косатый, главный экономист крупнейшего банка Польши — PKO. По его словам, падение на 9,1 процента может быть обусловлено оттоком инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Косатый считает, что торговая война и политика Федеральной резервной системы США, которая будет снижать свою ставку осторожно, сделает доллар более привлекательным для международных инвесторов.

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