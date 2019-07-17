Совет устанавливать батут при участии мужчин разгневал женщин

Пользовательницы онлайн-магазина Amazon написали негативные отзывы на батут после того, как нашли в описании указание о важности участия мужчины в процессе установки конструкции, сообщает Daily Mail.

Ритейлера обвинили в сексизме из-за того, что в описании товара говорится, что если установкой занимаются женщины и дети, то им стоит «обратиться за помощью к мужчинам», и что «не следует заниматься установкой [батута] только детям или женщинам».

Потенциальные покупательницы стали оставлять гневные комментарии в адрес производителя, компании Newan, и онлайн-продавца. «Может ли эта компания быть более сексистской?» — написала одна из критикесс.

Товар все еще находится в ассортименте сайта, но в настоящее время недоступен к продаже. Представитель Newan заверил, что рекомендация не была обязательной, женщины могут справиться с установкой батута самостоятельно. Однако в компании предположили, что во время фиксации эластичных веревок может потребоваться мужская сила.

В июне авторов рекламы новой многофункциональной карты для жителей Санкт-Петербурга обвинили в сексизме. В рекламном ролике карту сравнили с идеальной женщиной.

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