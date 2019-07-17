Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов

Пользователь Reddit рассказал, как уличил возлюбленную сводного брата в измене спустя несколько часов после родов. Он спросил, правильно ли он поступил, в сообществе AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»).

Мужчина объяснил, что его 24-летний сводный брат мулат, так как родился от белой матери и темнокожего отца, а его 25-летняя подруга — наполовину афроамериканка, а на другую часть — азиатка. Как только автор поста увидел их новорожденного ребенка со светлой кожей, он сказал сводному брату, что ребенок не от него. Это услышала роженица, разозлилась и выгнала его из палаты.

Однако отец ребенка вышел вместе с пользователем Reddit и признался ему, что сам давно подозревает, что возлюбленная ему не верна. Она прятала от него телефон, а его друзья как-то заметили ее профиль в приложении для знакомств Tinder. Мужчина отказался признавать ребенка своим, пока не получит результаты экспертизы ДНК.

Родители автора поста согласились с его выводами. Однако его бабушка и дедушка очень разозлились на него из-за подобных предположений. Молодая мать несколько раз попросила возлюбленного отказаться от ДНК-теста.

Позже она призналась мужчине, что действительно ему изменяла.

Комментаторы обвинили автора поста в отсутствии такта. Несколько пользователей отметили, что он не разбирается в генетике. «Не забывай о мутациях. Я альбинос, родившийся у двух темнокожих родителей. И я ненавижу, когда меня спрашивают, не усыновили ли меня, или когда на меня и маму смотрят с сомнением во взгляде», — написал один из них.

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