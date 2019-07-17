Российский Ил-76 приготовился к аварийной посадке в Жуковском

Летевший из Москвы в Иркутск транспортный самолет Ил-76 вырабатывает топливо и готовится к экстренной посадке в подмосковном аэропорту Жуковский из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы. Об этом ТАСС сообщил источник в аэропорту.

«Это штатная, предусмотренная регламентом процедура. Непосредственной опасности самолету и находящимся на нем, по нашей информации, нет», — сказали РИА Новости в пресс-службе Жуковского.

На борту находятся 13 человек. По данным агентства «Москва», самолет принадлежит МЧС. Он должен приземлиться около 12:00 по мск.

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