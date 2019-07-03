Российский военный самолет экстренно приземлился

Военный самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Кольцово.

По его словам, речь идет о самолете Ан-12. Во время полета у воздушного судна отказал один из двигателей. Посадка прошла благополучно, сведений о пострадавших нет.

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Утром 27 июня самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту города Нижнеангарска в Бурятии, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. В результате случившегося погибли два человека: пилот и бортмеханик. 45 человек спаслись. По словам одного из пассажиров, во время полета у воздушного судна отказал двигатель.

6 июня в московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A320. Причиной этого стало срабатывание датчика неисправности шасси.

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