Стала известна причина крушения Ан-24

Причиной авиакатастрофы в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии могла стать слетевшая резина с правой стойки шасси аварийно приземлившегося самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на представителя аэропорта.

По данным канала, в 30 километрах от аэродрома второй пилот сообщил диспетчерам о поломке левого двигателя. При заходе на посадку лайнер двигался в полтора раза быстрее положенного. Вероятно, это было связано с трудностями в выравнивании воздушного судна при одном рабочем двигателе. «В итоге с правой стойки шасси слетела резина, из-за этого борт сильно повело, пилоты не смогли его выровнять и вылетели за пределы взлетной полосы», — говорится в публикации.

Материалы по теме Пассажирский самолет загорелся при посадке в Бурятии Погибли два члена экипажа, десятки пассажиров ранены

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что следствие считает приоритетной версией аварии отказ одного из двигателей. Во время приземления пилоты предупредили диспетчеров об отказе управления системами самолета, и на земле их ждали пожарные, спасатели и медики.

Авиакатастрофа произошла утром 27 июня. Летевший из Улан-Удэ самолет совершил аварийную посадку в Нижнеангарске, вылетел на 100 метров за посадочную полосу, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик. Спаслись 43 пассажира и два члена экипажа. Возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!