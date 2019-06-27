Стала известна причина крушения Ан-24

Причиной авиакатастрофы в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии могла стать слетевшая резина с правой стойки шасси аварийно приземлившегося самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на представителя аэропорта.
По данным канала, в 30 километрах от аэродрома второй пилот сообщил диспетчерам о поломке левого двигателя. При заходе на посадку лайнер двигался в полтора раза быстрее положенного. Вероятно, это было связано с трудностями в выравнивании воздушного судна при одном рабочем двигателе. «В итоге с правой стойки шасси слетела резина, из-за этого борт сильно повело, пилоты не смогли его выровнять и вылетели за пределы взлетной полосы», — говорится в публикации.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что следствие считает приоритетной версией аварии отказ одного из двигателей. Во время приземления пилоты предупредили диспетчеров об отказе управления системами самолета, и на земле их ждали пожарные, спасатели и медики.
Авиакатастрофа произошла утром 27 июня. Летевший из Улан-Удэ самолет совершил аварийную посадку в Нижнеангарске, вылетел на 100 метров за посадочную полосу, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик. Спаслись 43 пассажира и два члена экипажа. Возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).