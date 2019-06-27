Погибший при крушении Ан-24 пилот случайно спас коллегу

Пилот разбившегося в Нижнеангарске (Бурятия) самолета Ан-24 Владимир Коломин спас своего коллегу — командира воздушного судна (КВС) Михаила Большедворского, предложив ему остаться на земле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Во время предполетного медосмотра в Иркутске Большедворский пожаловался на плохое самочувствие. Медкомиссия никаких проблем со здоровьем у КВС не выявила, и он решил идти в рейс. Когда экипаж приехал к самолету, у пилота скрутило желудок, тогда Коломин предложил ему не лететь.

«Уже в самолете Владимир Ильич мне говорит: "Ладно, я слетаю сам, а то, не дай бог, в полете хватанет". Я командиру отряда позвонил, так и так, я снялся, Коломин полетит», — сказал Большедворский.

Позже при крушении Ан-24 Коломин, а также техник Олег Барданов, погибли. Второй пилот Сергей Сазонов получил травмы и сейчас находится в больнице. Кроме него пострадал еще 21 человек, среди них — двое подростков.

Утром 27 июня самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего загорелся. Один из пассажиров снял аварию на видео.

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