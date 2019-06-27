Выживший при крушении Ан-24 пассажир рассказал о спасении

Экипаж самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, не предупреждал пассажиров о жесткой посадке, а просто попросил пристегнуть ремни. Об этом «Комсомольской правде» рассказал Сергей Зеленовский, находившийся на борту лайнера.

Самолет должен был вылететь в Нижнеангарск еще в среду, 26 июня, однако из-за плохой погоды рейс задержали. Сергей сообщил, что за 20 минут до посадки он и его сосед по пятому ряду заметили отказ левого двигателя. «Я еще соседу сказал: "Тише, тише, не будем поднимать панику"», — добавил он.

После того как лайнер врезался в здание, пассажиры начали кричать. Сергей вместе с другими мужчинами выдавили окно запасного выхода и вытолкнули на улицу сначала женщин и детей, а затем и других пассажиров.

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Из салона Зеленовский вышел последним, прикрыв лицо курткой, чтобы не задохнуться от едкого дыма. «Смотрю, один из пилотов выползает весь в крови. Подбежал к нему, спрашиваю: "Что произошло то?" Он в ответ: "Сам ничего не понимаю, как движок отказал"»..

После этого на место аварии приехали пожарные и медики.

Ранее 27 июня пассажирка разбившегося Ан-24 Дари Дашижигмитова рассказала, что на борту самолета работала одна стюардесса. Ей удалось открыть только заднюю дверь, другую — открыли сами пассажиры.

Telegram-канал Baza со ссылкой на представителя аэропорта Нижнеангарска сообщил, что причиной авиакатастрофы могла стать слетевшая резина с правой стойки шасси самолета. При этом следствие считает приоритетной версией случившегося отказ одного из двигателей.

Авария произошла утром 27 июня. Летевший из Улан-Удэ самолет совершил посадку в Нижнеангарске, выкатился на 100 метров за посадочную полосу, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик. Спаслись 43 пассажира и два члена экипажа. Возбуждено дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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