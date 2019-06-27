Пассажирка разбившегося Ан-24 рассказала о проблемах при эвакуации

На борту самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, работала одна стюардесса. Во время крушения ей удалось открыть только заднюю дверь, а переднюю открывали пассажиры. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала Дари Дашижигмитова, которая в момент аварии находилась на борту лайнера.

По словам пассажирки, после посадки в самолете началась паника. «Переднюю дверь открывали пассажиры, и мы сами выбегали. Я сидела сзади, весь удар пришелся на людей, которые сидели впереди», — уточнила Дашижигмитова.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что один из пилотов Ан-24 Владимир Коломин перед рейсом случайно спас своего коллегу. У командира воздушного судна Михаила Большедворского заболел желудок, и Коломин предложил его заменить. Сам пилот во время аварийной посадки погиб. Среди погибших также числится техник Олег Барданов.

Утром 27 июня самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с очистными сооружениями, после чего загорелся. Пострадали 22 человека, в том числе двое подростков. Один из пассажиров снял момент аварии на видео.

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