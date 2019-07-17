Россиянин покалечил бортпроводника во время рейса и отправился в колонию

Россиянин избил бортпроводника во время рейса Москва — Тель-Авив и был осужден на полгода колонии. Об этом в среду, 17 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Инцидент произошел в феврале 2018 года. Находясь на борту самолета, пьяный пассажир нецензурно бранил своих попутчиков и членов экипажа, а также игнорировал замечания пилота. Отмечается, что он создал реальную угрозу безопасности жизни пассажиров, поскольку нанес телесные увечья бортпроводнику.

В итоге дебошир признал вину и принес извинения сотрудникам авиалиний.

В мае еще один пьяный россиянин побил командира воздушного судна, второго пилота и бортпроводников в самолете, который готовился к вылету в Москву из Новосибирска. Невменяемый мужчина начал громко браниться и вести себя агрессивно. После того как персонал самолета попытался остановить его, он накинулся на членов экипажа и нанес им удары. На дебошира завели уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка на борту самолета и оказания сопротивления лицу, пресекающему это нарушение.

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