Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Видео визита лидеров двух стран на остров в северной части Ладожского озера опубликовано в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин и Лукашенко пообщаются на Валааме в неформальной обстановке.

Вечером президенты вернутся в Санкт-Петербург, где в четверг, 18 июля, примут участие в форуме регионов России и Белоруссии, уточнил он.

Путин регулярно приезжает на Валаам. В июле прошлого года российский лидер побывал там за несколько дней до встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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