Лукашенко открестился от тайных решений с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается «что-то тайно решать» со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время поездки на Валаам. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, многие СМИ активно рассуждают на тему совместного посещения лидерами святыни, намекая на некие «тайные договоренности». «Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать», — подчеркнул глава государства.

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