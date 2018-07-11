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Путин перед встречей с Трампом приехал на Валаам

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Владимир Путин (архивное фото)

Президент Владимир Путин за несколько суток до встречи с американским лидером Дональдом Трампом прибыл на Валаам в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 июля.

Глава государства регулярно приезжает на Валаам. Год назад он также побывал на молебне в день церковного празднования памяти преподобных Сергия и Германа.

В июле прошлого года Путин пробыл в монастыре несколько дней.

Остров Валаам находится на Ладожском озере. На нем расположен одноименный поселок, а также памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.

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