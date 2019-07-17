На Украине кандидат в депутаты пообещал «обломать рога» своему оппоненту

Лидер украинской партии «Гражданская позиция» и кандидат в народные депутаты Анатолий Гриценко пообещал «обломать рога» главе партии «Сила и честь» Игорю Смешко, если его представители будут угрожать оппонентам. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

По словам Гриценко, во время политического ток-шоу на телеканале ICTV его однопартиец Дмитрий Добродомов задал Смешко несколько неудобных вопросов о наличии в списках его партии сторонников бывшего президента Петра Порошенко. В перерыве охранник Смешко набросился на Добродомова с требованием не задавать подобных вопросов.

«Нажать физически, закрыть рот? Не удастся! Эти подлые спецслужбистские штучки себе оставьте. В студии (не за кулисами) генерала [Смешко] я твердо предупредил: еще один такой подлый поступок — рога обломаю. Без охранника», — написал Гриценко.

В декабре прошлого года депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук пригрозил расправой британскому журналисту Грэму Филлипсу, который сорвал флаги с могилы лидера запрещенной в России Организации украинских националистов Степана Бандеры. Депутат заявил, что берет это дело под личный контроль, и потребовал начать в отношении журналиста уголовное преследование за надругательство над могилой и государственным флагом Украины.

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