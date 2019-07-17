Российские невесты пренебрегли главной свадебной традицией

Российские невесты все чаще отказываются от белых платьев. Об этом работники ЗАГСов рассказали РИА Новости.

Они сообщили, что традиционный белый наряд уходит в прошлое и на смену ему приходят цветные платья и брючные костюмы. Более того, иногда пары устраивают тематические свадьбы и приходят регистрировать брак в народных костюмах или просто в джинсах.

Так, по словам начальницы Дворца бракосочетания №1 Наталии Бурмистровой, однажды сотрудники авиакомпании пришли жениться в рабочей форме: мужчина в костюме пилота, а женщина — стюардессы.

В июне пользователи сети высмеяли невесту, которая купила свадебный наряд с рук и переделала его в домашних условиях. Женщина рассказала в Facebook, как приобрела платье всего за один доллар, однако оно оказалось «слишком простым и слишком длинным». Тогда она обратилась за помощью к другу. Вместо того чтобы укоротить подол снизу, он пришил его к верхней части платья в трех местах. В соцсетях ужаснулись нелепостью получившегося наряда.

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