Самая молодая миллиардерша некачественно отфотошопила ногу подруги и попалась

Самая молодая в мире миллиардерша предпринимательница Кайли Дженнер отфотошопила ногу подруги для очередного поста в Instagram и подверглась критике со стороны фанатов. Снимок появился в соцсети 17 июля.

На фото Дженнер и ее подруга Анастасия Караниколау позируют в малиновом и синем мини-платьях модного дома Balenciaga. Внимание подписчиков привлекли неестественные очертания левого бедра Караниколау, и они обвинили Дженнер в злоупотреблении фоторедакторами.

«Что случилось с ногой Стасси?» — недоумевал один из них. «Неправильное применение фотошопа», — ответил другой. «Опять переборщили с фотошопом, они так всегда делают», — посетовал третий.

Указанная публикация Кайли Дженнер собрала около 5,5 миллиона лайков.

Ранее в июле администраторы закрытого Instagram-аккаунта @fakegirlsfvckya, где разоблачаются пластические операции и фотошоп знаменитостей, указали на изменения в фигуре Кайли Дженнер. Слева на появившемся в сети коллаже изображена обнаженная Дженнер у бассейна в шляпе с широкими краями. Эта фотография была опубликована 15 июля. Справа прикреплен старый кадр, где девушка сидит в похожей позе в бикини. «"До" против Instagram», — подписали коллаж администраторы, имея в виду пластические операции: при сравнении видно, что бедра Дженнер стали намного шире, а талия — уже.

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