Достигнуты новые договоренности об отводе войск в Донбассе

Контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины на прошедшей 17 июля встрече в Минске договорилась о подготовке к разведению сил в Донбассе на новых участках. Об этом сообщает РИА Новости.

Последний раз вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополченцы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) смогли добиться обоюдного разведения сил в конце июня в районе Станицы Луганской. Рамочное соглашение о разведении сил и средств сторон конфликта в этом районе было достигнуто контактной группой еще в 2016 году. Тогда же состоялся отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, однако в Станице Луганской он неоднократно срывался.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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