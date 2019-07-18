Испугавшихся свалки жителей Подмосковья успокоили

Власти еще не принимали решение о строительстве мусорного полигона в подмосковном Ликино-Дулеве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного министерства ЖКХ.

Комментируя начавшиеся протесты против строительства свалки, в ведомстве заявили, что отведенный под объект участок не относится к лесному фонду, и пообещали, что работы не начнутся без проведения государственной экспертизы и подготовки проекта. Активистам передали результаты первых изысканий и все соглашения с подрядчиками и соответствующие разрешения.

Помимо этого участникам акций пообещали предоставить возможность заказать альтернативную экспертизу участка.

Жители Ликина-Дулева за последние месяцы несколько раз перекрывали Егорьевское шоссе в районе деревни Слободище, протестуя против вырубки леса под мусорный полигон. Одна из таких акций состоялась 15 июля.

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