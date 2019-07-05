В Подмосковье восстановят заброшенные фермы

На восстановление заброшенных ферм Подмосковья выделено более 40 миллионов рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 5 июля.

«В текущем году планируют провести реконструкции не менее 16 молочно-товарных ферм в 10 округах Подмосковья», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он уточнил, что в Наро-Фоминском округе реконструируют сельхозпредприятия «Экофомерма 48» и «Решетников». В результате будет создано более 1,1 тысячи новых скотомест, появятся новые рабочие места, отметил министр. Объем инвестиций составит около 22 миллионов рублей.

По его словам, после восстановления молочных ферм в Сергиево-Посадском, Рузском округах и Ликино-Дулеве появится порядка тысячи скотомест.

Губернатор Андрей Воробьев заявил, что на развитие сельского хозяйства выделяются значительные средства. По его словам, именно оно обеспечивает значительной рост экономики. По распоряжению глав региона профильные ведомства разрабатывают различные программы поддержки аграриев.

