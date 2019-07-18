«Яндекс» научился подсматривать за пользователями

Компания «Яндекс» научилась определять уровень доходов пользователей. С соответствующим документом компании ознакомились «Известия».

Отмечается, что «Яндекс» зарегистрировал патент «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства». Благодаря этой технологии компания сможет узнать профессию пользователя и его доход — предполагается, что для этого устройства будут анализировать данные GPS, окружающие звуки и набор сторонних приложений на смартфоне.

Собирать данные компания сможет с помощью таких приложений, как «Яндекс.Такси», Google.Maps, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Почта», Uber, «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Деньги», Gmail и других. Технология может быть использована для персонализации рекламы, однако эксперты опасаются, что ее начнут применять в промышленном шпионаже или будут предоставлять по запросу спецслужб.

Эксперты утверждают, что технология не сможет точно определять специальность юзера. По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, ввести в заблуждение может геолокация (данные с сенсоров девайсов санитарки и главврача будут примерно одинаковыми), кроме того, размер доходов может достигать огромного разброса в некоторых профессиях.

«Даже точное знание ежемесячного дохода ничего не говорит о возможностях: человек может как тратить только на себя, так и содержать жену, детей, родителей», — говорит Сафонов.

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