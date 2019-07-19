Врачи предупредили об опасности популярных в России детокс-диет

Россиян призвали осторожнее относиться к современным детокс-диетам, поскольку зачастую они могут вредить здоровью. Об этом заявили врач-эндокринолог Вадим Крылов и нутрициолог Алексей Калинчев, передает News.ru.

«Люди, которые занимаются так называемым детоксом, только вредят своему здоровью. Многие очищающие программы предполагают обильное питье соков и смузи. Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление. Гималайская соль сама часто содержит токсины», — отметил Крылов.

По мнению Калинчева, детокс-программы — не более чем маркетинг и обман потребителей. «Просто это своего рода тусовка для нуворишей, своего рода клуб по интересам. Это модно, это в тренде», — заключил он.

Ранее стало известно, что продажи гомеопатических средств в России падают третий год подряд. Исследователи связывают это с влиянием врачей и ученых, в гомеопатическом обществе — со снижением доходов населения. За три года цена на гомеопатические средства выросла на 11,5 процента, до 469 рублей за упаковку.

В России до 2024 году будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллионов рублей. Проект, в частности, предполагает создание системы электронных рецептов и автоматизированного управления льготным лекарственным обеспечением. В личном кабинете пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг можно будет записаться к врачу и на диспансеризацию, подать заявление на полис и другие медицинские документы — вне зависимости от местонахождения пациента. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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