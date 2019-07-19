ФСБ задержала главного врача российской больницы

Сотрудники ФСБ задержали главного врача Забайкальской центральной районной больницы по подозрению в хищении путем мошенничества двух миллионов рублей по программе «Земский доктор». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Медику вменяется статья 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый договорился с терапевтом и неврологом Забайкальской больницы и оформил фиктивные документы об их увольнении с последующим трудоустройством в структурное подразделение медучреждения — Даурскую участковую больницу. Врачи подали документы в министерство здравоохранения Забайкальского края и получили по одному миллиону рублей по краевой программе «Земский доктор», предусматривающей компенсации для переезжающих в сельскую местность медиков. На самом деле врачи остались на прежних рабочих местах.

Преступление было выявлено региональным управлением ФСБ.

На сайте Забайкальской больницы указано, что главным врачом медучреждения является Евгений Гуменюк. Переоформление врачей он провел, чтобы они не уволились. Полученные по программе деньги остались у них, указал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Гуменюк также является депутатом совета городского поселения Забайкальское.

Уголовные дела в отношении врачей, которые незаконно получили денежные средства, расследуются полицией и будут в ближайшее время переданы в СКР.

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