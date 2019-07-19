Обращение СПЧ в Мосгоризбирком оказалось фальсификацией

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не призывала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей. Об этом заявил член указанной комиссии Игорь Борисов, передает РАПСИ.

По его словам, опубликованный на сайте Совета документ, подписанный одним человеком, — председателем постоянной комиссии по избирательным правам, является примером фальсификации.

Он уточнил, что комиссией был согласован совсем другой вариант заключения. Он подчеркнул, что они не нашли примеров нарушений действующего избирательного законодательства.

«Требование зарегистрировать кандидата, который не выполнил процедуры в обход закона, и заявление, которое появилось в обход нормативных актов СПЧ, я думаю, это звенья одной цепи», — отметил Борисов.

16 июля несколько независимых кандидатов не были зарегистрированы на выборы из-за проблем с документами. В частности, речь идет о включении в подписные листы умерших людей.

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