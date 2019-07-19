Путин поддержал идею создания волонтерских пунктов по ЧС

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в пострадавшую от наводнения Иркутскую область поддержал инициативу о создании волонтерских пунктов по чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает телеканал REN-TV в пятницу, 19 июля.

Предложение поступило от члена организации «Молодая гвардия». Молодой человек пояснил, что специальные волонтерские пункты в регионах смогут оперативно оказывать людям необходимую помощь.

Глава государства в ответ заметил, что оперативно должны работать специально созданные ведомства. Он похвалил волонтеров, которые работали в Иркутской области.

Владимир Путин уже во второй раз за месяц приехал в Иркутскую область. В ходе общения с жителями президент опроверг слухи о том, что ЧП могло произойти из-за взрывных работ. В ходе совещания по итогам визита он раскритиковал ход работ по ликвидации последствий наводнения.

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