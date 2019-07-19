Отвечающий за информполитику депутат Госдумы нашел грех в соцсетях

Погоня за лайками в социальных сетях толкает людей на безумные и опасные поступки, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Его цитирует Агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 19 июля.

«Неоднократно поступали сообщения о том, что пользователи, особенно подростки, в погоне за большим количеством лайков, за интересом к своим социальным сетям, совершают безумные поступки: убийства, суициды, кражи, трюки, которые заканчиваются несчастными случаями», — сказал он.

Парламентарий поприветствовал решение Instagram скрывать лайки от пользователей. «Все это тщеславие, которое сегодня захлестнуло социальные сети, — это грех», — подчеркнул он.

Свинцов выразил надежду на то, что примеру Instagram последуют и другие социальные сети, что позволит снизить градус истерии.

Накануне стало известно, что пользователи шести стран перестали видеть количество лайков под постами в Instagram. Обновление ввели в Италии, Австралии, Ирландии, Бразилии. Японии и Новой Зеландии. Количество лайков может увидеть только сам автор поста.

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