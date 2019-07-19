Авиакомпания уточнила причину эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево

Экипаж Boeing 737 эвакуировал пассажиров из-за постороннего запаха на борту самолета. Об этом сообщается на сайте авиакомпании NordWind.

Отмечается, что запах появился в 00:45 при разбеге на взлет. После эвакуации по надувным трапам всех пассажиров разместили в здании аэропорта. Им предоставили еду и напитки. Багаж выгрузили из самолета и перегрузили на резервный борт, говорится в сообщении перевозчика.

Однако в Шереметьево заявили, что эвакуация началась из-за задымления, которое возникло при разбеге, пишет ТАСС. После этого командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет.

Ранее 19 июля сообщалось, что 178 пассажиров рейса «Москва-Ереван» были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона. Во время экстренного покидания салона началась паника, на борту возникла давка. Восемь человек получили ссадины, ушибы и растяжения, один пассажир был госпитализирован.

По данным собеседника «Интерфакс», задымление пассажирского салона спровоцировало попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечения.

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