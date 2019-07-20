Врач раскритиковал состаривающее приложение FaceApp

Врач-гериатр (специалист, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста) Валерий Новоселов раскритиковал приложение FaceApp, которое показывает, как будет выглядеть человек в старости. Об этом специалист рассказал в разговоре с телеканалом «Звезда».

По его словам, программа не учитывает образ жизни человека, его эмоциональное состояние, качество жизни и генетику. Пьющий или курящий человек с возрастом будет выглядеть не так, как его ровесник, ведущий более здоровый образ жизни.

«Судя по всему, она не имеет все-таки нормального алгоритма, гериатрических данных там очень мало», — цитирует специалиста телеканал.

По оценке Новоселова, совпадение созданного программой изображения и реальной внешности человека в старости возможны не более чем в 33 процентах случаев.

Свое мнение о работе FaceApp врач сформировал на основе увиденных им фотографий, созданных с помощью приложения.

Ранее в июле певица Ольга Бузова раскритиковала пользователей, которые публикуют в сети «состаренные» селфи, искусственно созданные через приложение FaceApp. Певица заметила, что рано или поздно все постареют и торопить молодость не следует.

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