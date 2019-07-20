Аршавин усомнился в интересе «Ливерпуля» к нападающему сборной России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию об интересе «Ливерпуля» к форварду ЦСКА Федору Чалову. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Аршавин отметил, что не считает, что 21-летний Чалов готов выступать за европейский клуб. «Сомневаюсь, что тот же Юрген Клопп (главный тренер "Ливерпуля" — прим. «Ленты.ру») знает Чалова. Но он сейчас один из самых перспективных российских футболистов, поэтому может потом уехать в Европу», — заявил бывший спортсмен.

14 июля The Mirror сообщил о том, что «Ливерпуль» включился в борьбу за форварда ЦСКА. Также интерес к кандидатуре Чалова приписывался «Арсеналу», «Монако» и «Севильи».

Чалов является воспитанником ЦСКА. Всего в составе армейцев нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также его на счету два матча в составе сборной России.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахский «Кайрат». В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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