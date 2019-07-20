«Богатыри мира» сдвинули танк весом 46 тонн

Михаил Мороз / ВКонтакте

Участники соревнований по силовому экстриму Strongman Champion League «Богатыри мира» сдвинули с места российский танк Т-80 весом в 46 тонн. Видео появилось на странице во «ВКонтакте» Михаила Мороза.

По информации агентства РИА Новости, в соревнованиях участвовали спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, России, Грузии и других стран. Участники из России, Швеции и Англии с первой попытки сдвинули танк почти на один метр.

После «Тяги танка» спортсмены выполнят еще ряд упражнений. По итогам определится сильнейший атлет в российском этапе соревнований.

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