Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ. Видео опубликовано на YouTube.

«Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающихся экономик», — сказала Матвиенко. По ее словам, с разными валютами трудно определять единую финансовую, валютную политику.

При этом спикер СФ подчеркнула, что российская сторона не думает о создании единого государства, речь идет только о «полноценном союзе» двух стран.

Материалы по теме Цена Союза Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора. По его словам, Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы «за пределы этого срока», это «поджимает».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Предполагается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!