Россияне попросили Меркель переселить их из барака и отказались уезжать

Жители аварийного барака в кузбасском Прокопьевске обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель и генсеку ООН Антониу Гутеррише с просьбой предоставить им убежище, а потом отказались переезжать в предложенный российскими властями новый дом. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе города.

В администрации сообщили, что в 2014 году почти все жильцы дома получили новое жилье и переехали в предоставленные городом новые квартиры. Исключением были местная жительница Татьяна Исаева и двое ее взрослых сыновей. Они получили две квартиры, но отказались уезжать и потребовали от города 10 миллионов рублей. Женщина считает, что барак не просто аварийный, а еще и подработанная территория. Она обращалась в суды и проиграла в нескольких инстанциях, но все равно настаивает на компенсации. Из-за отказа освобождать дом мэрии приходится оплачивать коммуналку за квартиры, которые стоят пустыми.

Обращение к Меркель и Гутерришу семья оставила на стенах своего аварийного дома. Родственники утверждали, что чиновники не оказали им помощь. Они требуют от властей социальных выплат и считают, что их хотят отравить.

В июне житель Киселевска Кемеровской области попросили убежища в Канаде из-за ужасной экологии в Кузбассе. Позже они потребовали расселить не отдельные дома, а целый город.

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