Стали известны подробности задержания майора МЧС на совещании у мэра Читы

Задержанный на совещании у главы Читы майор МЧС Иван Пименов подозревается в хищении полутора миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю Егор Марков.

По его словам, задержаны также предполагаемые сообщники майора — генеральный директор и главный бухгалтер коммерческой организации.

«Как полагает следствие, заместитель начальника Третьего отряда федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю, майор МЧС Иван Пименов отвечал за эксплуатацию пожарной техники, — рассказал Марков. — Он вступил в сговор с генеральным директором фирмы, и тот оказывал лишь часть услуг, предусмотренных государственным контрактом — закупку и поставку запасных частей. Их замену, по приказу Пименова, выполняли сотрудники отряда, хотя по документам фирма исполняла обязанности в полном объеме».

Из общей суммы контракта 3,7 миллиона рублей похищенными оказались более 1 миллиона 652 тысяч. Для совершения преступления Пименов составлял подложные приемо-сдаточные акты выполненных работ, которые в ходе обысков изъяты.

СКР возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ.

Ранее 22 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у исполняющего обязанности руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

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