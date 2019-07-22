ФСБ задержало сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. Кадры задержания разместил портал Забмедиа.
Задержанным оказался заместитель начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края, майор МЧС Иван Пименов. Его подозревают в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Как уточнил собеседник «Ленты.ру», Пименова задерживал следователь по особо важным делам СУ СКР по Забайкальскому краю. Среди сотрудников, вошедших вместе с оперативниками ФСБ в зал заседаний, были несколько сотрудников регионального СКР.
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